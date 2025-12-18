KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:31, 18 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматы – Бангкок рейсі техникалық себеппен Делиге қонды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – 18 желтоқсанда Алматы – Бангкок бағытында ұшуға тиіс KC931 рейсі техникалық себептерге байланысты Үндістанның Дели әуежайына қонуға мәжбүр болды.

    а
    Фото: freepik

    Air Astana әуе компаниясының мәліметінше, бортта 138 жолаушы болған. Ұшақ Алматыдан сағат 01:00-де ұшып шығып, штаттық режимде 05:51-де Делиге қонған.

    Қазіргі уақытта барлық жолаушыға тамақ берілген, уақытша визалар ресімделген. Әуе компаниясы жолаушыларды қонақ үйге орналастыру мәселесін шешіп жатыр.

    – Сонымен қатар рейсті Бангкокқа дейін жалғастыру үшін резервтік ұшақ дайындалып жатыр, - делінген хабарламада.

    Қосымша ақпарат алу үшін жолаушылар +7 702 702 00 74 нөмірі арқылы әуе компаниясының WhatsApp жедел желісіне хабарласуға болады.

    Еске салайық, кеше, 2025 жылғы 17 желтоқсанда Алматы – Астана бағыты бойынша KC 851 рейсін орындаған Air Astana әуе компаниясының ұшағы борттағы кондициялау жүйесінен иістің пайда болуына байланысты экипаждың шешімімен ұшу әуежайына оралғанын хабарлағанбыз.

    Тегтер:
    Ұшақ Алматы Үндістан Жолаушы
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар