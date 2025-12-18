Алматы – Бангкок рейсі техникалық себеппен Делиге қонды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – 18 желтоқсанда Алматы – Бангкок бағытында ұшуға тиіс KC931 рейсі техникалық себептерге байланысты Үндістанның Дели әуежайына қонуға мәжбүр болды.
Air Astana әуе компаниясының мәліметінше, бортта 138 жолаушы болған. Ұшақ Алматыдан сағат 01:00-де ұшып шығып, штаттық режимде 05:51-де Делиге қонған.
Қазіргі уақытта барлық жолаушыға тамақ берілген, уақытша визалар ресімделген. Әуе компаниясы жолаушыларды қонақ үйге орналастыру мәселесін шешіп жатыр.
– Сонымен қатар рейсті Бангкокқа дейін жалғастыру үшін резервтік ұшақ дайындалып жатыр, - делінген хабарламада.
Қосымша ақпарат алу үшін жолаушылар +7 702 702 00 74 нөмірі арқылы әуе компаниясының WhatsApp жедел желісіне хабарласуға болады.
Еске салайық, кеше, 2025 жылғы 17 желтоқсанда Алматы – Астана бағыты бойынша KC 851 рейсін орындаған Air Astana әуе компаниясының ұшағы борттағы кондициялау жүйесінен иістің пайда болуына байланысты экипаждың шешімімен ұшу әуежайына оралғанын хабарлағанбыз.