Алматы мен Варшава арасында келер жылы тікелей рейс ашылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Польшаның ұлттық әуе тасымалдаушысы LOT Polish Airlines жаңа Варшава — Алматы — Варшава бағытын іске қосатынын хабарлады.
Алматы халықаралық әуежайы баспасөз қызметінің мәліметінше, алғашқы рейс 2026 жылы 31 мамырда орындалмақ.
Рейстер жазғы маусымда аптасына төрт рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі және жексенбі күндері) және қысқы маусымда аптасына үш рет (дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері) қатынайды.
Ұшу уақыты Варшавадан шамамен 6,5 сағат, ал кері бағытта шамамен 7,5 сағат болады. Рейстер Boeing 737 MAX 8 әуе кемелерінде орындалады.
LOT Polish Airlines (Польша әуе желілері) — 1929 жылы құрылған Польшаның ұлттық әуе тасымалдаушысы. Компания әлемдегі ең ірі және беделді — Star Alliance халықаралық авиациялық альянсының мүшесі.
