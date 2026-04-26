    00:42, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматы облысында 150 метр тереңдікке құлап кеткен шағын автобус шығарылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Алматы облысында «Көлсай көлдері» ұлттық паркі аумағында шатқалға құлап кеткен микроавтобус құтқарушылардың көмегімен шығарылды.

    Фото: Видеодан алынған скрин

    ТЖМ мәліметінше, көлік еңістен сырғып кетіп, шамамен 150 метр тереңдіктегі шатқалға түскен.

    – «Қазселденқорғау» қызметкерлері гидробекет салу жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде оқиға орнына жедел жетті. Алматы облысы ТЖД күштерімен бірлесіп, көлік құралы қолжетімсіз аумақтан сәтті шығарылды, – делінген хабарламада.

    Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.

    Құтқарушылар таулы аймақтарда қозғалу кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау қажеттігін еске салды.

    Айта кетейік, ТЖМ құтқарушылары орманды алапат өрттен қорғап қалды.

    Автобус Алматы облысы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Асхат Райқұл
