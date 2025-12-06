KZ
    14:57, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматы облысында шекара заставасындағы өрттен 2 адам қаза тапты

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысындағы «Нарынқол» шекара заставасының аумағындағы қызметтік тұрғын үй өртенді. 

    Алматы облысында шекара заставасындағы өрттен 2 адам қаза тапты
    Фото: Freepik / ЖИ

    Оқиға орнына жеткен облыстық төтенше жағдайлар департаменті күштері өртті толық сөндірді. Төтенше жағдайдан әскери қызметші мен оның баласы көз жұмды.

    Қайғылы оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

    – Шекара қызметі қаза болғандардың туыстары мен жақындарына қайғыға ортақтасып көңіл білдіреді. Оларға барлық қажетті көмек көрсетіліп жатыр, - делінген хабарламада.

    Еске салайық, 2025 жылғы 18 қарашада Түркістан облысында тұрғын үйде болған өрттен 12 адам мерт болғанын хабарлағанбыз.

    Ал 1 желтоқсанда осы өрт кезінде зардап шеккен 7 жасар қыз көз жұмды. 

