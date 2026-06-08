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    Алматы облысында жер сілкінісі тіркелді

    АСТАНА.KAZINFORM — ҚР ТЖМ «СБЗҰҒО» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 8 маусымда Астана уақытымен сағат 21:55-те жер сілкінісін тіркеді. Бұл туралы ТЖМ баспасөз қызметі мәлім етті. 

    Алматы облысында жер сілкінісі тіркелді
    Фото: Анадолы

    Жер сілкінісінің ошағы Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 111 шақырым жерде, Қазақстан аумағында орналасқан. 

    Жер сілкінісінің координаттары: 42.920° с.е., 78.188° ш.б. Тереңдігі – 5 км. Есептік қарқындылығы (баллмен):

    • Алматы облысы, Кеген ауданы, Саты ауылы – 2,5 балл;

    • Алматы облысы, Кеген ауданы, Жалағаш ауылы – 2 балл. 

    Еске сала кетейік, 4 маусымда сағат 21:22–де Алматы тұрғындары жер асты дүмпуін сезген болатын.

    ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Жер сілкінісі
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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