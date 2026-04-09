    04:09, 09 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алматы тауларында қоқыс жинап, тегін кофе алуға болады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматының жаңадан ашылған «Бұтақты» визит-орталығында қала тұрғындары мен қонақтарына арналған экологиялық бастама іске қосылды.

    Алматы таулары
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қалалық туризм басқармасының мәліметінше, Іле-Алатауы ұлттық паркіне клушілер таудағы қоқысты жинап, визит-орталыққа өткізе алады. Оның орнына оларға тегін сусын — кофе немесе шай ұсынылады.

    — Аталған бастама «Таза Қазақстан» республикалық акциясы аясында жүзеге асырылып жатыр. Жоба табиғатты таза ұстауға шақырып қана қоймай, әрбір адамның жеке жауапкершілігін арттыруға бағытталған. Ұйымдастырушылар атап өткендей, тауда демалу мәдениеті — ең алдымен қоршаған ортаға ұқыпты қараудан басталады, — деп хабарлады басқармадан.

    Еске салайық, бұған дейін Іле-Алатауы ұлттық паркінің аумағында, туристер жиі баратын бағыттардың бірінде жаңа «Бұтақты» визит-орталығы ашылған болатын.

    Алдағы уақытта Алматыдағы визит-орталықтар жаңа форматқа ауысуы мүмкін.

    Досбол Атажан
