Алматыда 16 жастағы жасөспірімнің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда кәмелетке толмаған жасөспірімнің қаза болуына байланысты қылмыстық іс қозғалды.
Бұл туралы хабар әлеуметтік желіде тарады.
27 қаңтар күні Бостандық ауданы аумағында, Розыбакиев пен Сәтбаев көшелері маңындағы тұрғын үй кешендерінің бірінде 16 жастағы жасөспірім биіктіктен құлап, оқиға орнында көз жұмған.
Оқиға куәгерлерінің айтуынша, жасөспірім оқиға алдында жазба қалдырған болуы мүмкін.
Бұл фактіні Алматы полиция департаментінің ресми өкілі растады.
– Алматының Бостандық ауданының полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады. Мән-жайы мен себеп-салдары анықталып жатыр, - деді Салтанат Әзірбек.
