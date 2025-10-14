Алматыда 34 жер телімі мәжбүрлі түрде мемлекет меншігіне алынады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда Хмельницкий және Мұқанов көшелерін ұзарту жоспарланып отыр.
Ол үшін жалпы 34 жер телімі, оның ішінде Хмельницкий көшесі үшін 27 учаске, Мұқанов көшесі үшін 7 учаске алынады.
Алматы әкімдігінің 2025 жылғы 10 қыркүйектегі № 3/470-1188 қаулысына сәйкес, Медеу және Түрксіб аудандарында, «Қайрат» шағын ауданынан Талғар тас жолына дейінгі аралықта орналасқан 27 жер телімі мемлекет мұқтажына алынады.
Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2027 жылдың 31 желтоқсанына дейін белгіленген. Меншік иелерінен алынған жер телімдері жол инфрақұрылымын дамыту басқармасына беріледі.
Сондай-ақ Алматы қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 6 қазандағы № 4/675-1247 қаулысына сәйкес, Мұқанов көшесін Гоголь көшесінен Райымбек даңғылына дейін ұзарту үшін Алмалы ауданында орналасқан 7 жер учаскеcі мемлекет мұқтажына алынады. Мәжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі — 2027 жылдың 31 желтоқсаны.
Еске салайық, Жұбанов көшесін Момышұлы көшесінен қала шекарасына дейін ұзарту үшін 365 жер учаскесінің 120-сы сатып алынды. Одан бөлек Рысқұлов даңғылын Оңғарсынова көшесінен қала шекарасына дейін ұзарту үшін 220 жер учаскесінің 183-і сатып алынды.