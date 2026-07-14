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    Алматыда Ақан Сері көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Ақан Сері көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысы уақытша шектеледі.

    Алматыда Ақан Сері көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Алматы әкімдігінің мәліметінше, осыған байланысты 14 шілде сағат 20:00–ден 19 шілде сағат 06:00–ге дейін Сейфуллин даңғылынан Котельников көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы толықтай жабылады.

    Жөндеу жүргізілетін учаскеде ескерту жол белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс ақпараты көрсетілген ақпараттық тақта орнатылады.

    — Жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз, — деп ескертті әкімдік өкілдері.

    Айта кетейік, жол қозғалысына енгізілген барлық уақытша шектеу туралы ақпарат @AlmatyJoly Telegram-арнасында, әкімдіктің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларда, сондай-ақ 2GIS және «Яндекс Карталар» қосымшаларында жарияланады.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда Төле би көшесін ұзарту жобасы аясында жүргізілетін құрылыс-монтаж жұмыстарына байланысты көлік қозғалысы уақытша шектелетінін хабарлағанбыз. 

    Қала әкімдігінің хабарлауынша, 14 шілдеден 25 тамызға дейін Төле би көшесінің Әшімов көшесінен Алатау көшесіне дейінгі аралығында көлік қозғалысы толықтай жабылады.

    Көше Алматы Жол жабылды Жөндеу жұмыстары
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар