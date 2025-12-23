KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:43, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр

    АЛМАТЫ. KAINFORM — Бүгін, 23 желтоқсанда Абай атындағы қазақ ұлттық опера және балет театрында көрнекті актер, режиссер, Қазақ КСР және КСРО халық әртісі Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр. 

    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасып жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Қаралы жиынға мәдениет және өнер саласының өкілдері, қоғам қайраткерлері, марқұмның әріптестері, шәкірттері және қала тұрғындары жиналды.

    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Жерлеу рәсімі бүгін кейінірек «Кеңсай-1» зиратында өтеді.

    Еске салайық, Асанәлі Әшімов 21 желтоқсан күні 89 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Ол қазақ киносы мен театрының алтын қорына енген ондаған рөлді сомдап, бірнеше буын актердің қалыптасуына үлес қосты. 

    Тегтер:
    Мәдениет Тарих Өнер Кино Театр Асанәлі Әшімов
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар