09:43, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Алматыда Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр
АЛМАТЫ. KAINFORM — Бүгін, 23 желтоқсанда Абай атындағы қазақ ұлттық опера және балет театрында көрнекті актер, режиссер, Қазақ КСР және КСРО халық әртісі Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтіп жатыр.
Қаралы жиынға мәдениет және өнер саласының өкілдері, қоғам қайраткерлері, марқұмның әріптестері, шәкірттері және қала тұрғындары жиналды.
Жерлеу рәсімі бүгін кейінірек «Кеңсай-1» зиратында өтеді.
Еске салайық, Асанәлі Әшімов 21 желтоқсан күні 89 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Ол қазақ киносы мен театрының алтын қорына енген ондаған рөлді сомдап, бірнеше буын актердің қалыптасуына үлес қосты.