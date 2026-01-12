13:36, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5
Алматыда әуе кеңістігі жабылды деген ақпарат жалған — Қорғаныс министрлігі
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Әлеуметтік желілерде «әскерилердің қимыл-әрекеттеріне байланысты Алматының әуе кеңістігі жабылып, әскери жағдай енгізілді» деген ақпарат тарады. Алайда Қорғаныс министрлігі бұл мәлімет шындыққа сәйкес келмейтінін хабарлады.
Ведомство Алматының әуе кеңістігіне ешқандай шектеу енгізілмегенін мәлімдеді.
— Әуе кеңістігін пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органдар арқылы жүзеге асырылады. Әлеуметтік желілерде таралған ақпараттың жалған екенін естеріңізге саламыз, — делінген хабарламада.
Мұның алдында Алматы халықаралық әуежайы да бұл ақпаратты жоққа шығарған еді.
Әуежайдың баспасөз қызметінің мәліметінше, нысан штаттық режимде жұмыс істеп тұр және рейстерге қатысты ешқандай шектеу жоқ.