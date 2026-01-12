KZ
    Алматыда әуе кеңістігі жабылды деген ақпарат жалған — Қорғаныс министрлігі

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Әлеуметтік желілерде «әскерилердің қимыл-әрекеттеріне байланысты Алматының әуе кеңістігі жабылып, әскери жағдай енгізілді» деген ақпарат тарады. Алайда Қорғаныс министрлігі бұл мәлімет шындыққа сәйкес келмейтінін хабарлады.

    Қорғаныс министрлігі
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Ведомство Алматының әуе кеңістігіне ешқандай шектеу енгізілмегенін мәлімдеді.

    — Әуе кеңістігін пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес уәкілетті органдар арқылы жүзеге асырылады. Әлеуметтік желілерде таралған ақпараттың жалған екенін естеріңізге саламыз, — делінген хабарламада.

    Мұның алдында Алматы халықаралық әуежайы да бұл ақпаратты жоққа шығарған еді.

    Әуежайдың баспасөз қызметінің мәліметінше, нысан штаттық режимде жұмыс істеп тұр және рейстерге қатысты ешқандай шектеу жоқ.

