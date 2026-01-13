KZ
    15:52, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда бір бөлмелі пәтерде 109 адам тіркелген

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы прокуратурасы заңсыз көші-қонды ұйымдастыру дерегін анықтады. Тексеру барысында бір бөлмелі пәтерде нақты тұрмайтын 109 адамның тіркелгені белгілі болды. 

    Алматыда бір бөлмелі пәтерде 109 адам тіркелген
    Фото: Polisia.kz

    Прокуратура мәліметінше, пәтер иесі азаматтарды сыйақы алу мақсатында жалған тіркеуге қойған.

    Аталған дерек бойынша пәтер иесіне қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 394-бабы – «Заңсыз көші-қонды ұйымдастыру» бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сот үкімімен ол бір жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына тартылды.

    Алматы прокуратурасы мұндай әрекеттердің қылмыстық жауаптылыққа әкелетінін ескертті. Қадағалау органы азаматтарды көші-қон заңнамасының талаптарын қатаң сақтауға үндеді.

    Еске салайық, бұған дейін елімізде көші-қон ағынын талдау орталығы құрылып жатқанын хабарлағанбыз.

