Алматыда бір бөлмелі пәтерде 109 адам тіркелген
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы прокуратурасы заңсыз көші-қонды ұйымдастыру дерегін анықтады. Тексеру барысында бір бөлмелі пәтерде нақты тұрмайтын 109 адамның тіркелгені белгілі болды.
Прокуратура мәліметінше, пәтер иесі азаматтарды сыйақы алу мақсатында жалған тіркеуге қойған.
Аталған дерек бойынша пәтер иесіне қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 394-бабы – «Заңсыз көші-қонды ұйымдастыру» бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сот үкімімен ол бір жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына тартылды.
Алматы прокуратурасы мұндай әрекеттердің қылмыстық жауаптылыққа әкелетінін ескертті. Қадағалау органы азаматтарды көші-қон заңнамасының талаптарын қатаң сақтауға үндеді.
Еске салайық, бұған дейін елімізде көші-қон ағынын талдау орталығы құрылып жатқанын хабарлағанбыз.