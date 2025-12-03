Алматыда дүкен өртеніп, 5 адамға медициналық көмек қажет болды
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Алматы қаласы Түрксіб ауданы Хасанғалиұлы көшесінде өрт болды. Хабар түскен бойда ТЖМ күштері оқиға орнына жіберілді.
ТЖМ баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға орнына келген кезде жалпы аумағы 80 ш. м. шаруашылық құрылысы мен алдын ала мәлімет бойынша дүкеннің өртеніп жатқаны анықталды.
— Қабылданған жедел шаралардың арқасында өрт сөндіріліп, оның жақын маңдағы жеке тұрғын үйлерге таралуына жол берілмеді. Өрт ошағынан 3 газ баллоны қауіпсіз жерге шығарылды. Өртті толық жою үшін ғимараттың шатыры ашылып, су төгу жұмыстары жүргізілді. Оқиға орнында ТЖМ-ның 31 қызметкері және 8 техника жұмылдырылды. Медициналық көмекке 5 адам жүгініп, барлығы қалалық ауруханаларға жеткізілді, — делінген хабарламада.
Құтқарушылар қысқы кезеңде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырады.
Бұдан бұрын Алматы әуежайында өзін өртемек болған ер адамға қатысты тергеу тоқтатылғанын жазғанбыз.