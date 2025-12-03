KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:20, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматыда дүкен өртеніп, 5 адамға медициналық көмек қажет болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Алматы қаласы Түрксіб ауданы Хасанғалиұлы көшесінде өрт болды. Хабар түскен бойда ТЖМ күштері оқиға орнына жіберілді.

    Алматыда өрт болып, бес адамға медициналық көмек қажет болды
    Фото: Видеодан скрин

    ТЖМ баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға орнына келген кезде жалпы аумағы 80 ш. м. шаруашылық құрылысы мен алдын ала мәлімет бойынша дүкеннің өртеніп жатқаны анықталды.

    — Қабылданған жедел шаралардың арқасында өрт сөндіріліп, оның жақын маңдағы жеке тұрғын үйлерге таралуына жол берілмеді. Өрт ошағынан 3 газ баллоны қауіпсіз жерге шығарылды. Өртті толық жою үшін ғимараттың шатыры ашылып, су төгу жұмыстары жүргізілді. Оқиға орнында ТЖМ-ның 31 қызметкері және 8 техника жұмылдырылды. Медициналық көмекке 5 адам жүгініп, барлығы қалалық ауруханаларға жеткізілді, — делінген хабарламада.

    Құтқарушылар қысқы кезеңде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырады. 

    Бұдан бұрын Алматы әуежайында өзін өртемек болған ер адамға қатысты тергеу тоқтатылғанын жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
