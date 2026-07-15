Алматыда экологиялық заң бұзған кәсіпорындарға 34 млн теңгеге жуық айыппұл салынды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — 2026 жылдың бірінші жартыжылдығында Алматыда экологиялық заңнаманы бұзған кәсіпорындар мен өзге де табиғат пайдаланушыларға жалпы сомасы шамамен 34 млн теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды. Оның 19,5 млн теңгеден астамы өндірілген.
Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында өткен баспасөз мәслихатында Алматы бойынша экология департаментінің басшысы Дінмұхамед Лесбеков мәлімдеді.
Оның айтуынша, есепті кезеңде мемлекеттік экологиялық инспекторлар 125 тексеру жүргізген. Нәтижесінде экологиялық заңнаманың 58 бұзушылығы анықталып, оларды жою жөнінде 28 нұсқама берілді. Сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша 165 хаттама толтырылып, олардың негізінде 162 әкімшілік айыппұл салынған.
— Департаменттің негізгі міндеті — құқық бұзушыларды жауапкершілікке тарту ғана емес, сонымен қатар экологиялық құқық бұзушылықтардың алдын алу. Мемлекеттік экологиялық бақылау заң бұзушылықтарды дер кезінде анықтап, табиғат қорғау заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, — деді Дінмұхамед Лесбеков.
Сонымен қатар жекелеген заң бұзушылықтар бойынша сот шешімімен қосымша айыппұлдар тағайындалып, бір кәсіпорынның қызметі алты ай мерзімге тоқтатылды.
Баспасөз мәслихатында заңсыз қоқыс үйінділерін жою жұмыстары да сөз болды. Алты ай ішінде жедел штаб 13 заңсыз қоқыс үйіндісін анықтап, оның төртеуі жойылған. Қалған нысандар бойынша тиісті шаралар қабылдау үшін ақпарат аудан әкімдіктеріне жолданған.
Еске салайық, бұған дейін Есентай өзенінен мұнай өнімдерінің артық мөлшері анықталғанын хабарлағанбыз.