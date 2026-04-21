Алматыда ең танымал әлеуметтік қызметтер аталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Алматы департаменті бірінші тоқсандағы жұмысын қорытындылады.
Департамент басшысы Мұрат Мұратбековтың айтуынша, қаңтар–наурыз айында қалада 29 128 мемлекеттік қызмет көрсетілген. Соның ішінде 23 628 қызмет зейнетақы мен әлеуметтік қамтамасыз ету саласына тиесілі болса, тағы 5 500 қызмет мүгедектікті белгілеу мен әлеуметтік қорғау шараларын әзірлеуге қатысты болған.
— Қызметтің басым бөлігін электрондық үкімет порталы мен «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы көрсетілді. Бұл халыққа барынша ашық әрі қолжетімді болуды қамтамасыз етеді, — деді ол.
Депарамент мәліметі бойынша ең көп сұранысқа ие қызметтер:
— бала туу мен күтіміне байланысты жәрдемақы — 6 887 қызмет (23,6%);
— мүгедектікті белгілеу — 5 500 (19%);
— базалық зейнетақы төлемі — 4 353 (15%);
— жасына байланысты зейнетақы төлемі — 3 956 (13,6%).
Мұрат Мұратбеков қызмет көрсетудің проактивті форматына ерекше назар аударылып отырғанын атап өтті. Мысалы, мүгедектікке қатысты шешімнің 48%-ы азаматтарды араластырмай қашықтан қабылданған.
Бақылау мен мониторинг бағытында оңалту құралына берілген 31 мың өтініштің 47,7%-ы орындалған. Одан бөлек тізімнен 76 сенімсіз жеткізуші шығарылып, нысандардың қолжетімділігі бойынша 8 жоспардан тыс тексеру жүргізілген. Нәтижесінде 39 құқық бұзушылық анықталып, 1,8 млн теңге көлемінде айыппұл салынған.
Еске салайық, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев зейнетақы биыл бір рет инфляция деңгейінде индекстелгенін, қайта көтеру мүмкін емес екенін айтты.