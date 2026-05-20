Алматыда Горький саябағындағы 5 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы әкімдігі Горький атындағы Орталық мәдениет және демалыс саябағы аумағындағы жер телімдерін жалға беру мерзімін ұзартудан бас тартты.
Қала әкімдігінің мәліметінше, мұндай шешім жалға алушы — «ТФК „Алтын-Тараз“ ЖШС тарапынан саябақты көріктендіру мен инфрақұрылымды дамытуға қажетті инвестиция салынбауына байланысты қабылданған. Жалға алушы әкімдік шешіміне сот арқылы шағымдануға әрекеттенгенімен, сот талап арызды қанағаттандырмады.
Осылайша, саябақ аумағындағы жалпы көлемі 5 гектардан тұратын 94 жер телімі мемлекет қарамағына өтеді.
Жалға алу қатынастарын тоқтатуға саябақ аумағының ұзақ уақыт бойы тиісті деңгейде күтіп ұсталмауы негізгі себептердің бірі болды. Қазіргі таңда инфрақұрылым мен аттракциондардың едәуір бөлігі ескірген. Қаланың басты демалыс орындарының бірінің жағдайына қатысты тұрғындар тарапынан да көп сын-ескерту айтылып келеді.
— Өзінің тарихи әрі мәдени маңызына қарамастан, бүгінде саябақ қоғамдық кеңістіктерге қойылатын заманауи талаптарға толық сәйкес келмейді. Осыған байланысты Алматы әкімдігі аумақты кешенді жаңғырту тұжырымдамасын әзірлеуді жоспарлап отыр. Жоба аясында көгалдандыру, заманауи демалыс аймақтарын құру, сондай-ақ туристік және мәдени инфрақұрылымды дамыту көзделген. Бұл өз кезегінде саябақты қала тұрғындары мен туристер үшін жайлы әрі тартымды қоғамдық кеңістікке айналдыруға мүмкіндік береді, — делінген хабарламада.
