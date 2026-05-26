KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Алматыда Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару табылды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған атыс қаруы жасырылған орын анықталды.

    Алматыда Қаңтар кезінде ұрланған қару табылды
    Фото: Видеодан скрин

    Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, жедел-іздестіру шаралары барысында Алатау ауданындағы жеке үйлердің біріне жақын аумақтан қару сақталған жасырын қойма табылды.

    — Жасырын орында бұрын қару-жарақ дүкенінен қолды болған екі қос ұңғылы мылтық сақталғаны белгілі болды. Тәркіленген қарулар сот-баллистикалық сараптамаға жолданды, — деп хабарлады департаменттен.

    Полиция аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғады.

    Жалпы Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда жыл басынан бері 900-ден астам қару тәркіленді.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда пневматикалық қару мен пышақтарды желіде сатқандар анықталды.

    Алматы Полиция Қару-жарақ Қаңтар оқиғасы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Авторлар