Алматыда Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған қару табылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда Қаңтар оқиғасы кезінде ұрланған атыс қаруы жасырылған орын анықталды.
Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, жедел-іздестіру шаралары барысында Алатау ауданындағы жеке үйлердің біріне жақын аумақтан қару сақталған жасырын қойма табылды.
— Жасырын орында бұрын қару-жарақ дүкенінен қолды болған екі қос ұңғылы мылтық сақталғаны белгілі болды. Тәркіленген қарулар сот-баллистикалық сараптамаға жолданды, — деп хабарлады департаменттен.
Полиция аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғады.
Жалпы Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда жыл басынан бері 900-ден астам қару тәркіленді.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда пневматикалық қару мен пышақтарды желіде сатқандар анықталды.