Алматы жұрты «қазақтың Бекежанын» ақтық сапарға шығарып салды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Бүгін, 23 желтоқсанда көрнекті актер, режиссер, Қазақ КСР және КСРО халық әртісі Асанәлі Әшімовпен қоштасу рәсімі өтті.
Халық әртісі Абай атындағы қазақ ұлттық опера және балет театрынан соңғы сапарға аттанды.
Жиында Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың көңіл айту жеделхатын оқыды.
— Асанәлі Әшімов бүкіл саналы ғұмырын театр және кино саласына арнап, төл мәдениетіміздің көкжиегін кеңейтуге өлшеусіз үлес қосты. Ол көптеген образды шебер сомдап, көрермен қауымның ыстық ықыласына бөленді. Сахна саңлағы әрі кәсіби киногер ретінде соңына өшпес із қалдырды. Жас өнерпаздарға бағыт-бағдар беріп, рухани сабақтастықтың сақталуына зор еңбек сіңірді. Өрелі өнердің туын биік ұстап, өнегелі ғұмыр кешкен Асанәлі Әшімовтің жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде сақталады. Иманы саламат, жаны жаннатта болсын!, — делінген жеделхатта.
Қоштасу рәсімінде Ерлан Қарин Халық әртісімен соңғы кездесуін еске алды.
— Тура бір апта бұрын Президент Алматыға іс сапармен барғаныңда Асанәлі ағамен жолығып, сәлемімді жеткізерсің деген еді. Алдыңғы аптада жұмыстарыммен Алматыға келгенімде Асанәлі ағамызбен кездесуге уәделескен болатынбыз. Жарты сағат емес, бір сағаттың өзі аздау болар деп, жұмыстарымды ерте бітірдім. Асықпай, кең отырып әңгімелесейік деп, түскі уақытта кездестік. Қасына серік болсын деп, Жүрсін Ерман ағамызды, ақын Қалқаман Саринді және кино саласында жүрген бірқатар жастарды да қоса шақырдым. Әңгімеміз үш сағатқа созылды. Асанәлі ағамыз әдеттегідей естеліктерін айтты. Сол күні бір ашылып сөйледі. Кеткісі келмегендей болып көрінді. Асықпады. Қоштасатын сәтте «Аға, енді Алматыға Жаңа жылдан кейін ғана келермін, сонда тағы бір жолығармыз» деп едім, ағамыз «Біз кезінде жыл санап едік, кейін ай санадық. Қазір күн санайтын жастамыз» деп жауап берді. Әттең, сол күні соңғы кездесуіміз екенін білмедім, бірақ Президентіміздің сәлемін жеткізіп үлгердім, — деді ол.
Қарин сонымен бірге Асанәлі Әшімовтің қиын да қилы тағдыры туралы айтты.
— Асанәлі ағамыз ұлы өнердің аңызы, ұлт руханиятының абызы еді. 20 жасында театр сахнасында жарқырады. 30-ында киноның жарық жұлдызына айналды. 40-қа жетпей КСРО-ның Халық әртісі атағын иеленді. Театрда талай бас рөлдерді сомдады. Кинодағы образдары қаншама. Режиссерлік қыры бір бөлек. Ұстаздық етті, шәкірт тәрбиеледі. Қоғамдық өмірден тыс қалмады. Кітап жазды, күнделік жүргізді. Өнердегі жолы жарқын болса да, өмірдегі жолы қиын болды. Бірақ тағдырға өкпесін айтқан емес. Өзі ұстаздарын, араласқан ағаларын — Ғабит Мүсіреповті, Шәкен Аймановты, Сұлтан Қожықовты, Кәукен Кенжетаевты үнемі айтып отырушы еді. Сол кісілердің есімін қайта жаңғыртсақ екен, жастар көп білсе екен деп отыратын. Асанәлі ағамыз өзіне осындай бір миссия арқалап жүрді, — деді Ерлан Қарин.
Қаралы жиынға қатысқан Алматы әкімі Дархан Сатыбалды Асанәлі Әшімовпен бірнеше шарада кездескенін және орындалмай қалған ой-ниеті туралы да айтты.
— 90 жылдық мерейтойын Алматы бойынша ғана емес, бүкіл Қазақстан көлемінде мәдени мерекеге айналдырамыз деген жоспарымыз болған еді. Өкінішке қарай, Алланың жоспары басқа екен. Амал қанша, — деді қала әкімі.
Ал кино және театр актері Болат Әбділмановтың сөзінше, Асанәлі Әшімовтің қазасымен бірге тұтас бір дәуір көшкендей болды.
— Бірақ біз осындай дана халқы, артынан ерген талантты ізбасарлары барда Асекеңнің өнерінің шаң баспайтынына, көтерген туының жығылмайтынына нық сенімдіміз. Шын мәнінде Асекең бақытты ғұмыр кешті. Халқын қаншалық сүйсе, соншалықты адал қызмет етті. Халқы да Асекеңді аялады, алақанына салды, төбесіне көтерді, — деді ол.
Марқұмның жесірінің жоқтауы жиналған жұрттың жүрегін шымырлатып, қабырғасын одан әрі қайыстырды.
Қоштасу рәсіміне мәдениет және өнер саласының өкілдері, қоғам қайраткерлері, марқұмның әріптестері, шәкірттері және қала тұрғындары көптеп жиналды.
Айта кетейік, Халық әртісі «Кеңсай-1» зиратына жерленеді.
Еске салайық, Асанәлі Әшімов 21 желтоқсан күні 89 жасқа қараған шағында өмірден өтті. Ол қазақ киносы мен театрының алтын қорына енген ондаған рөлді сомдап, бірнеше буын актердің қалыптасуына үлес қосты.