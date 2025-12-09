KZ
    00:25, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматыда кезекті заңсыз нысан бұзылып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда заңсыз салынған көлік жуу орны бұзылып жатыр.  

    Алматыда кезекті заңсыз нысан бұзылып жатыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қала құрылысын бақылау басқармасының мәліметінше, сот шешімімен Жұмабаев көшесі, 12 мекенжайында орналасқан өз-өзіне қызмет көрсететін көлік жуу нысанын бұзу жұмыстары басталды.

    Жоспардан тыс тексеру барысында нысанның жеке тұлғаға тиесілі екені және тиісті құжатсыз салынғаны анықталған.

    — Тексеру нәтижесінде нысан иесіне әкімшілік шара қолданылып, ғимаратты сүру туралы нұсқама берілді. Қазіргі уақытта нұсқама талаптарына сәйкес, меншік иесі нысанды өз күшімен бұзып жатыр, — деп хабарлады ведомство.

    Еске салайық, бұған дейін Алматының «Таугүл-3» шағын ауданы, Бекет Ата көшесі, 46 мекенжайында орналасқан екі қабатты ғимарат сот шешімі бойынша бұзылды.

    Алматы Заң Құрылыс
