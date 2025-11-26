Алматыда заңсыз cалынған ірі нысан бұзылып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Таугүл-3 шағынауданы Бекет Ата көшесі, 46 мекенжайында орналасқан екі қабатты ғимарат сот шешімі бойынша бұзыла бастады.
Бұл туралы Алматының қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері айтты.
Нысанның иесі (жеке тұлға) құрылысты рұқсатсыз жүргiзген. Басқарма тарапынан әкімшілік шаралар қолданылып, заң бұзушылықты жою туралы нұсқама берілді.
– Аталған іс нысанды сүру туралы шешім қабылдау үшін сотқа жолданған болатын. 2025 жылы 20 қарашада Әуезов аудандық сотының шешімімен Қала құрылысын бақылау басқармасының талаптары қанағаттандырылды, - делінген хабарламада.
Сот шешімін орындау мақсатында нысанды меншік иесі өзі бұзып жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы Жандосов көшесі, 78А мекенжайында орналасқан жазғы террасасы бар кулинария нысаны сот шешімімен заңсыз деп танылған еді.