    19:20, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Алматыда көшелерінде кептеліс күшейді - 10 балл

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда ауа райына байланысты көлік кептелісі күшейе түсті.

    Астана застряла в 10-балльных пробках
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Алматыда қалың қар жауып жатыр. Көлік жүргізушілеріне қолайсыз ауа райынан көшелерде қозғалыс қиындады. 2GIS мәліметіне сәйкес, кептеліс деңгейі — 10 балл. Қаланың барлық негізгі көшелері «қызыл» және тіпті «қою қызыл» түспен боялған.

    Бұған дейін республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, кей жерлерде қатты жауын-шашын күтілетінін жазғанбыз.

    Фото: Скриншот

    Республика бойынша жел күшейіп, тұман басады, ал оңтүстік пен оңтүстік-шығысында көктайғақ, жаяу бұрқасын болжанды.

    Еске салайық, Түркістан облысынан Алматыға қарай барлық көлік түрлерінің қозғалысы шектелді.

    Алматы Ауа райы Кептеліс
