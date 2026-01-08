KZ
    08:25, 08 Қаңтар 2026

    Алматыда қоймадағы өрт түні бойы сөндірілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі күштерімен Алматы қаласындағы Солтүстік айналма тасжолында орналасқан қоймадағы өрт 1900 шаршы метр аумақта толықтай сөндірілді. 

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: ТЖМ

    Алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына келген кезде қойма ғимаратында ашық жалынмен өрт болып жатқаны анықталған.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: ТЖМ

    Өртті сөндіру жұмыстары жоғары шақырту деңгейі бойынша жүргізілді. Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылып, сөндіруге жеке құрамнан 85 адам мен 22 техника жұмылдырылды.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: ТЖМ

    Өрт аумағында үш жауынгерлік учаске ұйымдастырылып, сөндіру жұмыстарына ТЖМ-нің автопоезы тартылды.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: ТЖМ

    Өртті сөндіру ғимараттың құрылымдық ерекшеліктері мен өрт жүктемесінің жоғары болуына байланысты күрделене түскен.

    Пожар на складе по шоссе Северное кольцо в Алматы
    Фото: ТЖМ

    Сағат 02:11-де өрттің оқшауланғаны туралы хабар түсті. Өрт сөндірушілердің үйлесімді әрі жедел әрекеттерінің арқасында жалынның жақын маңдағы ғимаратқа таралуына жол берілмеді.

    қойма өрт
    Фото: Видеодан скрин

    Айта кетейік, бұған дейін Талдықорған қаласындағы көпқабатты тұрғын үйде шыққан өрт салдарынан 35 адам эвакуацияланғаны хабарланған болатын.

