Алматыда мопедші әйел бетон араластырғыш көлікпен соқтығысып, мерт болды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыға кіреберісте, Қапшағай тас жолында бетон араластырғыш көлік пен мопед соқтығысты.
Жергілікті полиция қызметінің кезекші бөлімінің мәліметінше, жол апаты бүгін, 5 қыркүйекте сағат 08:50-де Алматының Жетісу ауданында болған.
– HOWO маркалы жүк көлігінің жүргізушісі Қапшағай тас жолымен оңтүстік бағытта келе жатып, Honda маркалы мопедпен соқтығысқан. Мопедті тізгіндеген 54 жастағы әйел алған жарақатынан оқиға орнында көз жұмды, – деп хабарлады Алматы полициясының баспасөз қызметі.
Жол апатына қатысты қылмыстық іс қозғалып, тиісті сараптамалар тағайындалды.
Еске салайық, 3 қыркүйекте Алматыда автобус жүргізушісі самокатпен жолдан өтіп бара жатқан екі қызды қағып кеткен еді. Салдарынан 2008 жылы туған екі жасөспірім жарақат алып, ауруханаға жеткізілді.