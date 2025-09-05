KZ
    16:25, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Алматыда мопедші әйел бетон араластырғыш көлікпен соқтығысып, мерт болды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыға кіреберісте, Қапшағай тас жолында бетон араластырғыш көлік пен мопед соқтығысты.

    Алматыда мопедші әйел бетон араластырғыш көлікпен соқтығысып, мерт болды
    Коллаж: Kazinform

    Жергілікті полиция қызметінің кезекші бөлімінің мәліметінше, жол апаты бүгін, 5 қыркүйекте сағат 08:50-де Алматының Жетісу ауданында болған.

    – HOWO маркалы жүк көлігінің жүргізушісі Қапшағай тас жолымен оңтүстік бағытта келе жатып, Honda маркалы мопедпен соқтығысқан. Мопедті тізгіндеген 54 жастағы әйел алған жарақатынан оқиға орнында көз жұмды, – деп хабарлады Алматы полициясының баспасөз қызметі.

    Жол апатына қатысты қылмыстық іс қозғалып, тиісті сараптамалар тағайындалды.

    Еске салайық, 3 қыркүйекте Алматыда автобус жүргізушісі самокатпен жолдан өтіп бара жатқан екі қызды қағып кеткен еді. Салдарынан 2008 жылы туған екі жасөспірім жарақат алып, ауруханаға жеткізілді.

     

