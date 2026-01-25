KZ
    01:24, 25 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда пәтер тонаумен айналысқан күдіктілер ұсталды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда криминалдық полиция қызметкерлері қала аумағында пәтер тонаумен айналысқан адамдар тобының қылмыстық әрекетін әшкереледі.

    Алматыда пәтер тонаумен айналысқан күдіктілер ұсталды
    Фото: Алматы полициясы

    Тергеу мәліметінше, топ мүшелері алдын ала келісіп, жүйелі түрде әрекет етіп, тұрғын үйлерге заңсыз кіріп, азаматтардың бағалы заттары мен мүлкін ұрлаған.

    — Қолға түсіру және одан кейінгі тергеу әрекеттері барысында күдіктілердің қылмыстық әрекеттерге қатысы бар екенін дәлелдейтін заттай айғақтар тәркіленді. Ұрланған мүліктің бір бөлігі заңды иелеріне қайтарылды, — деп хабарлады полиция.

    Қазіргі таңда қылмыстық әрекеттің бірнеше дерегі анықталды. Ұсталғандардың Алматы аумағында жасалған басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бары тексеріліп жатыр.

    Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталды. Қажетті тергеу және жедел іс-шаралары жүргізіліп жатыр.

    — Мүліктік қылмыстардың алдын алу және жолын кесу бағытындағы жұмыс полицияның тұрақты бақылауында, — делінген полиция таратқан хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда екі күдікті жәбірленушіні байлап, зергерлік бұйымдар мен ақшаны ұрлап кеткенін жазғанбыз.

