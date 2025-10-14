Алматыда полиция қылмыс жиі тіркелген түнгі клубтарды «ақылды камералармен» бақылайды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыдағы түнгі клубтар мен ойын-сауық орталықтарында қылмыстың алдын алу үшін бейне талдау жүйесі енгізілді. Полицияның мәліметінше, жаңа технология орнатылғаннан кейін бұл орындарда бірде-бір қылмыс тіркелмеген.
«Заң мен тәртіп» қағидаты және Профилактика жылы аясында іске қосылған пилоттық жоба 12 ойын-сауық орнында жұмыс істеп тұр, бұған дейін бұл мекемелерде қылмыс жиі тіркелген.
Камералар бет-әлпетті тану және төтенше жағдайларға автоматты түрде әрекет ету функцияларымен жабдықталған, яғни төбелес, адамдардың топтасуы, агрессивті мінез-құлық, сондай-ақ қоғамдық тәртіпті ұсақ бұзу жағдайларын тіркеуге алады.
Алматы полиция департаментінің бастығы Арыстанғани Заппаровтың айтуынша, жүйе өз тиімділігін дәлелдеп үлгерген.
– Жүйе іске қосылған сәттен бастап бұл мекемелерде бірде-бір қылмыс тіркелген жоқ. Сонымен қатар алгоритмдер іздеуде жүрген адамдарды, соның ішінде қылмыстық істер бойынша және хабар-ошарсыз кеткен адамдарды дер кезінде анықтап, шара қабылдауға мүмкіндік берді. Бұл – заманауи технологиялардың азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі нақты дәлелі, - деді ол.
Бейнежүйе қалалық жедел басқару орталығымен біріктірілген. Қауіп туындаған жағдайда полицияға дереу хабар береді, осылайша құқық бұзушылар жазадан құтылмайды.
Қазір жоба пилоттық кезеңде. Егер нәтиже сақталса, «ақылды» камералар саябақтар, базарлар, сауда және спорт нысандарына да орнатылмақ.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда полиция метродағы қауіпсіздік шараларын күшейткен еді.
Полиция бастамасымен метро вагондары мен станцияларында дыбыстық хабарламалар орнатылды.