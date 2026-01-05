KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:37, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алматыда Сайран маңындағы «қаңырап тұрған» ғимарат бұзылады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда Абай даңғылы бойында, Сайран көліне жақын орналасқан құрылысы аяқталмаған биік ғимаратты бұзу жұмыстары басталды. 

    Алматыда Сайран маңындағы «қаңырап тұрған» ғимарат бұзыла басталды
    Фото: Әлеуметтік желіден алынған скрин

    Әлеуметтік желіде ғимараттың жоғарғы қабаттарын бөлшектеп жатқан арнайы техниканың суреті тарады.

    Қала тұрғындарына таныс бұл аяқталмаған ғимарат уақыт өте келе қасбетіндегі граффитилері арқылы өзіндік арт-объектіге айналған. Жер телімінің аумағы — 0,6747 гектар.

    Ғимараттың құрылысын 2006 жылы «Қуат корпорациясы» АҚ бастаған. Алайда екі жылдан кейін қаржының болмауына байланысты жұмыстар 10-қабатқа жеткенде тоқтап қалған. Ғимараттың жалпы ауданы — 14 583 шаршы метр.

    Қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының бұған дейін хабарлауынша, 2022 жылғы 17 тамыздағы сатып алу-сату шартына сәйкес, жер телімінің қазіргі иесі — жеке тұлға. 2024 жылғы сәуір айында меншік иесіне қолданыстағы аяқталмаған құрылысты міндетті түрде бұза отырып, қызмет көрсету нысандары бар әкімшілік ғимаратты салу және пайдалану үшін сәулет-жоспарлау тапсырмасы берілген.

    Еске салайық, бұған дейін Алматының Сайран көліндегі жаңадан орнатылған көпірлер бөлшектеліп, уақытша алынып тасталғанын хабарлаған едік.

    Тегтер:
    Алматы Құрылыс Жер мәселесі
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар