Алматыда суға түсуге тыйым салынған су айдындары аталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматыда 44 су айдыны бар, олардың 9-ы шомылуға қауіпті.
ҚР ТЖМ «Барыс» Республикалық жедел-құтқару жасағының сүңгуір-құтқару бөлімінің басшысы Андрей Быбченконың айтуынша, бұл орындар су тереңдігіне, ағыстың күштілігіне және арнаулы жабдықталған орынның болмауына байланысты қауіпті деп танылған. Атап айтқанда:
— «Шаңырақ» ықшам ауданындағы Үлкен Алматы өзені — Алатау ауданы;
— «Дархан» ықшам ауданындағы Үлкен Алматы өзені — Алатау ауданы;
— «Қарасу» ықшам ауданындағы тоған — Алатау ауданы;
— Үлкен Алматы өзені (Әл-Фараби — Науаи) — Бостандық ауданы;
— «Кемел» ықшам ауданындағы Первомай тоғандары — Жетісу ауданы;
— Кіші Алматы өзені (Бутаковкаға бұрылыс) — Медеу ауданы;
— Юннат көлі — Медеу ауданы;
— Әуежай көлі — Түрксіб ауданы;
— Қарасу өзенінің иірімдері (Шестуха) — Түрксіб ауданы.
— Қазір су айдындарының ешқайсысы толық жұмыс істеп тұрған жоқ. Сайранда су жоқ, Үлкен Алматы каналында қайта жаңғыртуға дайындық жұмысы жүріп жатыр, — деді Андрей Быбченко.
Құтқарушы адамдар жиі жіберетін қателікке де назар аударады. Оның сөзінше, көпшілік ескерту белгісін елемейді, тау өзенінің ағысына қарамайды, жабдықталмаған жерде барып суға түседі. Маңайда құтқарушылардың болмауы, тауда ауа райының күрт өзгеруі де тұрғындарға қауіп тудырады. Сондықтан ол рұқсат етілген орындардың өзінде қауіпсіздік ережесін сақтап, суға түсуге арналмаған жерлерге жоламау керектігін атап өтті.
