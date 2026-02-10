Алматыда тау бөктерінде заңсыз салынған үш қабатты нысан бұзылып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Ерменсай шағынауданындағы Таужиегі көшесі, 35-учаскеде орналасқан үй бұзылып жатыр.
Қала құрылысын бақылау басқармасының хабарлауынша, жоспардан тыс тексеру барысында нысанның жобалық құжаттама мен сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес келмейтіні анықталды.
Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде нұсқама берілді.
— Басқарма нысанды пайдалануға беру туралы актінің күшін жою және құрылысты бұзу жөнінде талап арызбен Алматының Бостандық аудандық сотына жүгінді. 2025 жылы 20 тамызда сот талап арызды қанағаттандырды, — делінген хабарламада.
2025 жылы 28 қазанда Алматы соты бірінші сатылы соттың шешімін өзгеріссіз қалдырды.
Қазір қалалық әділет департаменті сот орындаушыларының қатысуымен нысан бұзыла басталды.
