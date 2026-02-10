KZ
    Алматыда тау бөктерінде заңсыз салынған үш қабатты нысан бұзылып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Ерменсай шағынауданындағы Таужиегі көшесі, 35-учаскеде орналасқан үй бұзылып жатыр.

    Алматыда тау бөктерінде заңсыз салынған үш қабатты нысан бұзылып жатыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    Қала құрылысын бақылау басқармасының хабарлауынша, жоспардан тыс тексеру барысында нысанның жобалық құжаттама мен сәулет-жоспарлау тапсырмасына сәйкес келмейтіні анықталды.

    Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде нұсқама берілді.

    Алматыда тау бөктерінде заңсыз салынған үш қабатты нысан бұзылып жатыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    — Басқарма нысанды пайдалануға беру туралы актінің күшін жою және құрылысты бұзу жөнінде талап арызбен Алматының Бостандық аудандық сотына жүгінді. 2025 жылы 20 тамызда сот талап арызды қанағаттандырды, — делінген хабарламада.

    2025 жылы 28 қазанда Алматы соты бірінші сатылы соттың шешімін өзгеріссіз қалдырды.

    Қазір қалалық әділет департаменті сот орындаушыларының қатысуымен нысан бұзыла басталды.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда неліктен № 1 қалалық перзентхана ғимараты бұзылғанын жазғанбыз.

