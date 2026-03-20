KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:49, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    Алматыда заңсыз салынған дәмхана бұзылып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Розыбакиев көшесі, 166 мекенжайында орналасқан дәмхананың заңсыз салынған жазғы террасасы бұзылып жатыр. Бұл туралы Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері хабарлады.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Басқарма таратқан мәліметке сәйкес, жоспардан тыс тексеру барысында мамандар тұрғын емес ғимараттың қасбет жағынан рұқсатсыз салынған қосалқы құрылыстарды анықтаған. 

    Сонымен қатар, нысандар пайдалануға беру актісіз қолданылған.

    — Тексеру нәтижелері бойынша акт шығарылғаннан кейін меншік иесі заңсыз нысанды ерікті түрде бұзуды бастаған, — делінген хабарламада.

    Фото: Алматы әкімдігі

    Қазіргі таңда қосалқы құрылыстардың бірі толық бұзылды, ал меншік иесі екіншісін бұзуға кірісті.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда тау бөктерінде заңсыз салынған үш қабатты нысан бұзылып жатқанын жазғанбыз.

     

    Тегтер:
    Мегаполис Алматы Құрылыс
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар