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    Алматыда жер сілкінді

    АСТАНА. KAZINFORM — 12 тамызда Алматыда жер сілкінісі тіркелді.

    Алматыда жер сілкінді
    Фото: Tasnim

    Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің «Сейсмологиялық зерттеу және ақпарат ұлттық ғылыми орталығы» ЖШС мәліметінше, жер сілкінісі Астана уақытымен сағат 12:14–те сейсмикалық станциялар желісі арқылы тіркелген.

    Алматыда жерасты дүмпулері 2 балл болып сезілген.

    Зардап шеккендер мен қираған ғимараттар туралы ақпарат түскен жоқ.

    Ведомство жер сілкінісі кезіндегі 10 қарапайым әрекетті еске салды:

    1. Жер дүмпуі кезінде үрейленбеңіз;
    2. Жер сілкіну кезінде лифт және баспалдақпен қолданбаңыз;
    3. Жиhаздан, терезеден, ары тұрыңыз;
    4. Жасырынатын жерді табыңыз — жоғарғы қабаттарда негізгі іргелі қабырғалардың бұрышында орын алып жасырыңыз;
    5. Ғимараттан шығыңыз (төменгі қабаттарда); — көп қабатты үйлерде жер сілкіс аяқталған соң ғимараттан шығыңыз;
    6. Кетер алдында суды, газды, электр қуатын мүмкіндігіңізше өшіріңіз;
    7. Дабыл жол сандығын алыңыз (алдын ала дайындау қажет);
    8. Электр желілерден, ғимарат, ағаштардан аулақ болыңыз;
    9. Жер сілкінуіне дайын болыңыз; 
    10. Қарт адамдарға, балаларға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсетіңіз.

    Еске салайық, бұған дейін Алматы тұрғындары 29 шілдеде жер сілкінісін сезген еді.

    Алматы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Жер сілкінісі
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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