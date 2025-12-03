Түркиядағы инфляция біртіндеп баяулап келеді
АСТАНА. KAZINFORM — Түркия статистика институты (TÜİK) қараша айындағы инфляцияның ресми деректерін жариялады, онда баға өсімінің одан әрі баяулағаны көрсетілген, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
TÜIK ресми есебіне сәйкес, тұтыну бағалары қараша айында небәрі 0,87%-ға өсті, бұл алдыңғы айдағы 2,55%-дық көрсеткіштен айтарлықтай төмен.
Ай сайынғы бірқалыпты өсімнен басқа жылдық инфляцияның төмендеуі жалғасты. Қараша айында оның көрсеткіші 31,07%-ды құрады, бұл соңғы айлардағы тұрақты төмендеу үрдісін растап отыр.
Сарапшылар Түркиядағы инфляция динамикасы ақша-несие саясатын қатаңдату мен валюта бағамын тұрақтандырудың үйлесімін көрсететінін атап өтті. Инфляциялық белсенділіктің баяулауы елдің экономикалық реттеушілеріне маневр жасауға қосымша мүмкіндік беруі мүмкін. Алайда сарапшылар бұл прогресті сақтау фискалдық саясатта сақтық танытуды және қаржы нарықтарына сенімді нығайту үшін қосымша қадамдар жасауды талап ететінін ескертті.
TÜIK-тің қараша айындағы деректері Түркияның экономикалық ахуалын және жыл соңындағы күтулерді бағалау үшін маңызды көрсеткішке айналып отыр.
Қараша айының басында Түркияның Орталық банкі инфляция қарқыны бойынша жаңартылған болжамын жариялап, алдағы жылдары баға өсімінің біртіндеп төмендейтінін белгіледі.
