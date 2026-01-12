Алматыда ЖРВИ және тұмаумен ауырғандар саны азайды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда жедел респираторлық вирустық инфекциялар (ЖРВИ) бойынша эпидемиологиялық жағдай бірқалыпты.
Алматы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Әсел Қалықованың мәліметінше, кейінгі бір аптада 8 322 науқас тіркелген, бұл алдыңғы аптадан 31,4%, былтырғы осы уақытпен салыстырғанда 38,6%-ға төмен. Бақылау деңгейінен асып кететіндей жағдай болған жоқ, тұмаумен ауырған барлық науқастың жағдайы қалыпты.
Құзырлы мекемелердің мәліметіне қарағанда, ЖРВИ-мен сырқаттану көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 354,38 болған. Ауырғандардың жартысынан көбі (52,3%) – бала, 4 351 бала тіркелген. Бір аптада ЖРВИ диагнозымен 312 адам ауруханаға жатқызылды, оның ішінде 36 жүкті әйел мен бір жасқа дейінгі 56 бала бар. Пневмониямен ауырған 57 науқас стационарға жіберілді, оның 14-і – 14 жасқа дейінгі бала, сондай-ақ арасында 8 нәресте бар.
2025 жылдың 40-аптасынан осы жылдың алғашқы аптасына дейін Алматыда 250 696 ЖРВИ тіркелді. Сырқаттану көрсеткіші 10 675,52 болып, былтырғы деңгеймен шамалас болып шықты. Ауырғандардың арасындағы балалардың үлесі – 58,4%. Осы кезеңде ЖРВИ асқынған 5 332 адам ауруханаға жатқызылды, олардың арасында 548-і жүкті әйел мен бір жасқа дейінгі 822 бала бар. Пневмониямен 1 031 науқас ауруханаға түсті, оның 216-сы 14 жасқа дейінгі балалар мен бір жасқа дейінгі 67 сәби тағы бар.
– Қаланың 33 білім беру ұйымында ЖРВИ-мен ауырған 76 оқушы анықталды. Сырқаттану шекті деңгейден аспайды: оқушылар арасындағы ауру үлесі 10%-дан жоғары болған жоқ. Сонымен қатар оқушылардың қысқы демалыста болғаны да ескерілді. Білім беру ұйымдарында ЖРВИ мен тұмау белгілері бар балалар мен қызметкерлерді дер кезінде анықтау үшін күнделікті «таңғы» және ауысымдық тексеріс қатар жүріп жатыр, - деді ведомство өкілі.
Алматыдағы Ұлттық сараптама орталығы бөлімшесінің вирусологиялық зертханасы бақылауды жалғастырып жатыр. 1 қазаннан бері тұмауға 1 253 сынама зерттеліп, оның 83-інен оң нәтиже анықталды. Барлығы тұмаудың A/H3N2 түрі. Тұмауға жатпайтын вирустарға 238 сынама тексеріліп, 24 жағдайда риновирус, респираторлық-синцитиалды вирус, парагрипп, аденовирус пен маусымдық коронавирустың инфекциясы табылды.
Эпидемиялық маусым басталғалы бері зертханада 83 рет тұмаудың тарағаны расталды, олардың барлығы вакцина алмағандар болып шыққан. Барлық науқас емделіп жатыр, олардың жағдайы бірқалыпты.
– Алматыдағы ҰСО бөлімшесінде тұмау, тұмауға жатпайтын ЖРВИ мен COVID-19 вирустарына ПТР-зерттеу жүргізуге арналған тест-жүйелер мен реагенттердің жеткілікті қоры бар. ДДСҰ болжамына сәйкес, күзгі-қысқы маусымда тұмаудың A/H1N1/pdm09 және A/H3N2 вирустары қатар айналымда болып, В вирусы қосылуы мүмкін, алайда A/H3N2 түрі басым болып шығуы бек мүмкін, - деді Әсел Қалықова.
Еске салайық, бұған дейін Батыс Қазақстан облысында шошқа тұмауы да тіркелгенін жазған едік.