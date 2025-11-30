KZ
    12:37, 30 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыдағы Көктөбе телемұнарасы қызғылт сары түске көмкерілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда «Зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн» атты жаһандық акцияны қолдау мақсатында бірқатар нысанға жылы қызғылт сары түс берілді.

    Алматыдағы Көктөбе телемұнарасы қызғылт сары түске көмкерілді
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Көктөбе телемұнарасы, Halyk Bank ғимараты, Тұңғыш Президент саябағы, LED-экрандар және қаланың бірнеше ірі орындары қызғылт сары түспен әрленді.

    – Қызғылт сары түс – жылылықтың, үміт пен бірліктің белгісі. Ол әрбір адамның құқығын қорғаудың маңызын және зорлық-зомбылықтың кез келген түріне төзбеу қағидатын еске салады. Бұл – қоғам назарын маңызды мәселеге бұратын көрнекі белгі әрі қиындыққа тап болған адамдарға деген қолдау мен құрметтің нышаны, - делінген әкімдіктің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Астанада «Зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күн» жаһандық акциясын қолдау мақсатында қаланың бірқатар нысанына қызғылт сары түсті жарық жағылғанын хабарлағанбыз.

    Ал оған дейін тұрмыстық зорлық-зомбылық көргендер қайда жүгіне алатынын жазған едік.

