KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:37, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматыдағы телерадио мұнарасына жаңа сәулеттік жарық орнатылып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Сәтбаев пен Желтоқсан көшелерінің қиылысында орналасқан телерадио хабар тарату мұнарасына сәулеттік жарықтандыру орнатылып жатыр.

    Алматыдағы телерадио мұнарасы
    Фото: Алматы әкімдігі

    Алматы әкімдігінің хабарлауынша, жаңартылған жарық мұнараның айрықша сәулетін айқындап, қаланың кешкі жарық композициясының маңызды нүктесінің біріне айналады.

    Алматыдағы телерадио мұнарасы
    Фото: Алматы әкімдігі

    Жоба аясында заманауи жарық түсіргіш құрылғылар орнату, жаңа кабель желілерін жүргізу, жарықты басқару жүйесін енгізу қарастырылған. Әкімдік жұмыс жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отырғанын нақтылады.

    – Жаңаша кейіпке енген телемұнара шаһардың жарық эстетикасын айшықтайтын маңызды элемент болмақ, - делінген хабарламада.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы Көктөбе телемұнарасы қызғылт сары түске көмкерілгенін жазғанбыз.

    Тегтер:
    Алматы Құрылыс Телеарна
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар