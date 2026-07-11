Алматыдағы ЖЭО-3 құрылысы кестеден едәуір кешігіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Алматыдағы ЖЭО-2 және ЖЭО-3 құрылыс алаңдарына барып, станцияларды табиғи газға көшіру жобаларының іске асырылу барысымен танысты.
Энергетика министрлігінің хабарлауынша, ЖЭО-2-де құрылыс жұмыстарының жалпы дайындық деңгейі 92%-ға жетті. Технологиялық жабдықтарды жеткізу ісі іс жүзінде толық аяқталған. Құрылыс алаңында шамамен 1,5 мың маман мен 140-тан астам арнайы техника жұмылдырылған. Сонымен қатар министр құрылыс қарқынын бәсеңдетпей, қазіргі деңгейде сақтауды тапсырды. Мердігер ұйымдарға қосымша бейінді мамандарды, оның ішінде монтажшылар мен дәнекерлеушілерді тарту, сондай-ақ іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге қажетті құжаттарды келісу рәсімдерін жедел аяқтау міндеттелді.
ЖЭО-3-ті тексеру қорытындысы бойынша жобаны іске асырудың бекітілген кестесінен едәуір артта қалу фактісі анықталды. Нысанның жалпы дайындық деңгейі — шамамен 26%. Құрылыс алаңында негізгі жабдықтарды жеткізу мерзімдерінің кешігіп жатыр.
Сондай-ақ жоспар бойынша шамамен 1 600 адам қажет болғанымен, нақты жұмыс істеп жатқан қызметкерлер саны 600 адамнан аспайды. Бұл тарату құрылғысы мен басқару жүйелерін қоса алғанда, станцияның бірқатар негізгі нысандарындағы құрылыс-монтаж жұмыстарының мерзіміне кесірін тигізіп отыр.
Министр бұл кемшіліктерге байланысты тапсырыс беруші мен бас мердігерге қысқа мерзім ішінде құрылыс қарқынын күшейтуді, персонал санын және жұмылдырылған арнайы техниканы жобалық талаптарға дейін арттыруды тапсырды.
— Бекітілген мерзімдер өзгермейді, ешқандай кейінге қалдыру мәселесі қарастырылмайды! Кадр тапшылығын дереу жойып, құрылыс алаңындағы арнайы техниканың көлемін бірнеше есе арттыруды талап етемін, — деді Ерлан Ақкенженов.
Сондай-ақ жабдықтарды жеткізуді жеделдету бойынша барлық қажетті шараны қабылдау, жұмыстарды орындау кестесін жаңартып, жобаны іске асырудың белгіленген мерзімдерін сөзсіз сақтауды қамтамасыз ету тапсырылды.
Министр алдағы апталарда артта қалып отырған нысанда барлық қажетті ресурстар толық жұмылдырылмаған жағдайда, тапсырыс берушілер мен мердігерлерге қатысты қатаң шаралар қолдану бастамасы көтерілетінін мәлімдеді.
Еске салайық, бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектенов «Самұрық-Энерго» АҚ басқарма төрағасы Қайрат Мақсұтовқа Алматыдағы үшінші Жылу электр орталығы құрылысын уақытылы аяқтауды тапсырған еді.