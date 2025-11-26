KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    07:53, 26 Қараша 2025 | GMT +5

    Алматыдан 160 шақырым аумақта жер сілкінді

    АЛМАТЫ.KAZINFOFM - ҚР ТЖМ «Сейсмологиялык зерттеу институты» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі бүгін, 26 қараша Астана уақытымен 7 сағат 15 минутта жер сілкінісін тіркеді.

    зілзала
    Фото: Анадолы

    Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады.

    Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 160 км жерде орналасқан.

    Сезілетіндігі туралы мәліметтер Жетісу облысы Сарыөзек а. 2 б.

    Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ.

    Бұған дейін Қазақстан шекарасынан 200 шақырым қашықтықта жер сілкінгенін жазған болатынбыз.

     

    Эльмира Оралбаева
