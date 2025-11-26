07:53, 26 Қараша 2025 | GMT +5
Алматыдан 160 шақырым аумақта жер сілкінді
АЛМАТЫ.KAZINFOFM - ҚР ТЖМ «Сейсмологиялык зерттеу институты» ЖШС сейсмикалық станциялар желісі бүгін, 26 қараша Астана уақытымен 7 сағат 15 минутта жер сілкінісін тіркеді.
Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады.
Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 160 км жерде орналасқан.
Сезілетіндігі туралы мәліметтер Жетісу облысы Сарыөзек а. 2 б.
Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ.
Бұған дейін Қазақстан шекарасынан 200 шақырым қашықтықта жер сілкінгенін жазған болатынбыз.