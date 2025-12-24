Алматылық тұтынушыларға 721 млн теңгеден астам ақша қайтарылды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Биыл Алматыдағы Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті азаматтардан түскен 15,1 мыңнан астам өтінішті қарап, тұтынушыларға қайтарылған қаражаттың жалпы сомасы 721,7 млн теңгеден асты.
Департамент басшысының орынбасары Нұрлан Әбдиевтің айтуынша, 2025 жылдың қорытындысы бойынша Алматыда шамамен 300 әкімшілік жаза қолданылған. Ең жиі кездесетін заң бұзу тауарды айырбастаудан немесе қайтарудан бас тарту, тұтынушылардың шағымына уақытылы жауап бермеу, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына белгіленген сауда үстемесін асырып жіберу екен.
Өтініштердің негізгі бөлігі бөлшек және электронды сауда саласына тиесілі. Білім беру, медициналық қызметтер мен көпшілік тамақтанатын салалардан көбіне тауарлар мен қызметтердің сапасы туралы тұтынушыларды жаңылыстыруға байланысты өтініш түседі.
Сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға қалыптастыруына бақылау жүргізуге ерекше көңіл бөлініп отыр.
— 2025 жылы қалада делдалдықты тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның 24 отырысы өткізілді. Нәтижесінде 523 құқық бұзу анықталып, жойылды, 485 әкімшілік хаттама толтырылды. Бұлар халық үшін өнімнің түпкілікті құнын төмендетуге мүмкіндік берді, — деді Нұрлан Әбдиев Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг кезінде.
Еске салайық, бұған дейін ШҚО-да биыл құқығы бұзылған тұтынушыларға 37 млн теңге қайтарылғанын жазғанбыз.