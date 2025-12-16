KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:21, 16 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алматылықтар «Тәуелсіздік» монументіне гүл шоқтарын қойды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Алматыда «Тәуелсіздік» монументіне гүл шоқтарын қою рәсімі өтті.

    Алматылықтар «Тәуелсіздік» монументіне гүл шоқтарын қойды
    Фото: Алматы әкімдігі

    Еске алу іс-шарасына Алматы әкімі Дархан Сатыбалды, мәслихат депутаттары, Қоғамдық кеңес пен Қазақстан халқы Ассамблеясының өкілдері, 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасына қатысушылар, этномәдени бірлестіктердің өкілдері мен жастар қатысты.

    а
    Фото: Алматы әкімдігі

    Жиналған қауым елдің азаттығы мен тәуелсіздігі жолында жанын қиған ерлердің рухына бір минут үнсіздік жариялап, тағзым етті.

    Flowers laid at monument marking Independence Day in Almaty
    Фото: Алматы әкімдігі

    Салтанатты рәсім Алматы өңірлік гарнизонының әскери-рухты оркестрінің сүйемелдеуімен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әнұранын орындаумен аяқталды.

    Flowers laid at monument marking Independence Day in Almaty
    Фото: Алматы әкімдігі

    Еске салайық, бұған дейін Тәуелсіздік күніне орай Алматының Бостандық ауданында Сәтбаев пен Желтоқсан көшелерінің қиылысында орналасқан биіктігі 200 метр телерадио хабарын тарататын мұнараның сәулеттік жарықтандыру жобасы толық аяқталғанын хабарлағанбыз.

    Оның алдында Алматыда Тәуелсіздік күніне орай қандай іс-шаралар өтетінін жазғанбыз.

    Flowers laid at monument marking Independence Day in Almaty
    Фото: Алматы әкімдігі

     

    Тегтер:
    Гүл Алматы Тәуелсіздік күні
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар