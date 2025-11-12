KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:59, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Амур жолбарысын Қазақстан табиғатына бейімдеу жоспары қабылданды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанға амур жолбарыстарын әкелу және бейімдеу жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді, деп хабарлайды Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.

    Алматы зообағында амур жолбарысы күшіктеді
    Фото: Алматы әкімдігі

    — Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресейге мемлекеттік сапары аясында Қазақстанға амур жолбарыстарын әкелу және бейімдеу жөніндегі бірлескен іс-қимыл жоспарына қол қойылды. Құжат аймақта баламасы жоқ — Орталық Азияда жолбарысты қайта қалпына келтіру жобасы бойынша уағдаластықтарды бекітеді, — деп түсіндірді ведомство.

    Келісімге екі елдің экология және табиғи ресурстар министрлері — Ерлан Нысанбаев пен Александр Козлов қол қойды.

    Қазақстанға амур жолбарыстарын әкелу және бейімдеу жөніндегі іс-шаралар жоспарына қол қойылды
    Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Қазақстан мен Ресей «Союз-5» және «Бәйтерек» зымыран кешендерінің ұшу сынақтарын өткізу жөніндегі комиссия құруға уағдаласты.

    Сондай-ақ,екі ел арасындағы ерекше экономикалық аймақтарды дамыту жөніндегі өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойылды.

    Жалпы Президенттің Ресейге мемлекеттік сапары барысында 13 келісім қабылданды.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
