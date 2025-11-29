Аптадағы кинопремьералар: Қазақстан кинотеатрларынан не көруге болады
АСТАНА.KAZINFORM - Жаңа кино аптасында көрерменді қызықты фильмдер топтамасы күтеді. Алдағы күндері қандай фильмдер көруге болатыны туралы Kazinform тілшісінің материалында.
«Зверополис 2»
Полиция қоян Джуди мен түлкі Ник жануарлар қаласын қоршап тұрған үлкен қастандықты ашу үшін бірігеді. Бұл жаңа оқиғада олар қала өміріне қауіп төндіретін жұмбақ бауырымен жорғалаушының ізіне түседі. Істі шешу үшін Джуди мен Ник қаланың әртүрлі аудандарында жасырын жұмыс істеуге мәжбүр болады.
«Bayguys»
Белгісіз қылмыскерлер бұйығы жатқан кішкентай ауылдың тынышын бұзып, малдарын ұрлай бастайды. Осыған байланысты үш дос өздері жасап алған маскаларын киіп ерлік көрсетуге кіріседі. Ауылды ішімдіктен арылтып, адамдарға көмектескісі келеді. Олардың аңғалдығы көпшіліктің күлкісін келтіреді. Біраз уақыттан кейін тұрғындар таңданып, артынша күдіктене бастайды. Өйткені ауылда мал ұрлау фактісі жиілеп кетеді.
Енді оларға өздерінің кінәсіздігін дәлелдеп, қарапайым жігіттерден ауылдың шынайы қорғаушысына айналуға тура келеді.
«Сожалею о тебе»
Жоғалту, опасыздық, өсу және шынайы махаббат туралы романтикалық драма. Морган мен оның он алты жасар қызы Клара бір-біріне ұқсаудан басқа ештеңеден қорықпайды. Морган Клараның жастық шағындағы қателіктерін қайталайтынынан қорқады. Алайда, Клара бостандықты сүйетін және қыңыр, өз жолын салады. Жеке трагедиядан кейін олардың үйреншікті өмірі күйрейді: Морган ескі танысымен қайта табысып, Клара жүрек жаулағыш бұзақы адамның назарын өзіне аудартады.
«Стометровка»
Жеке өсу мен ішкі ізденіс тақырыптарын зерттейтін заманауи жапон анимациясы. Тогаши — спринтте теңдесі жоқ талантты жүгіруші. Техникасы жоқ, бірақ темірдей еркі бар қыңыр жаңадан келген Комияның келуімен бәрі өзгереді. Олардың достығы біртіндеп бәсекелестікке айналады, ал жылдар өткен соң олар кімнің шынымен жылдам екенін көру үшін старт сызығында қайтадан кездеседі.
«Ғарышкер»
Ғарышкер Сэм Уокер алғашқы ғарыш сапарынан кейін Жерге келеді. Ол Атлант мұхитындағы зақымдалған капсулада табылып, онымен бірге стратосфераға жер үсті тіршілігі кірді деген күдікпен бақылауға алынады.
«Джекпот»
Супер агент Сил және оның командасы шекараның екі жағында да мексикалық картелді аулайды. Үшінші тарап күтпеген жерден оқиғаға араласады. Біреу картелдің қоймаларын опасыздықпен тонайды. Бірнеше күн ішінде миллиондаған доллар жоғалып кетеді. Бірақ ақша із-түзсіз жоғалып кетпейді. Белгісіз біреу банк шотын ашып, ұрланған заттарды мұқтаж жандарға тарата бастайды. Енді оның өмірі оны кім бірінші табатынына байланысты.