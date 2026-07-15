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    Аптап ыстыққа байланысты Өзбекстанның екі облысындағы балабақшалар уақытша жабылды

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Аптап ыстыққа байланысты Өзбекстанның Хорезм және Науаи облыстарындағы мемлекеттік балабақшалардың жұмысы уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі. 

    Аптап ыстыққа байланысты Өзбекстанның екі облысындағы балабақшалар уақытша жабылды
    Фото: pixabay

    Ресми мәліметке сәйкес, екі өңірдегі балабақшалар 14-17 шілде аралығында жұмыс істемейді. Бұл шешім Санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылық және қоғамдық денсаулық комитетінің ұсынысымен қабылданды.

    Uzhydromet болжамына сай, 17 шілдеге дейін Өзбекстанда аптап ыстық жүреді. Республика аумағының басым бөлігінде ауа температурасы +43 градусқа, ал елдің солтүстік, оңтүстік және шөлейт аймақтарында +46 градусқа дейін көтеріледі.

    Еске салайық, бұған дейін Қарақалпақстандағы балабақшалар уақытша жабылған еді.

    Қоса кетсек, 2026 жылы Жер тарихтағы ең ыстық маусымдардың бірін бастан кешірді, мұхит температурасы жаңа рекордқа жетті.

    Сондай-ақ, аптап ыстықтан Францияда сегіз ядролық реактордың қуаты төмендетілді.

    Аптап ыстық Әлем жаңалықтары Ауа райы Балабақша Өзбекстан
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
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