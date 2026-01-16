Армения мен Әзербайжан шекарадағы теміржол инфрақұрылымын жетілдіруге кірісті
АСТАНА. KAZINFORM — Армения мен Әзербайжан мамандары екі ел арасындағы шекарада орналасқан теміржол инфрақұрылымын бірлесіп тексерді.
Бейсенбі күні Армения мен Әзербайжан өкілдері Ерасх — Садарак шекаралық учаскесіндегі теміржол инфрақұрылымының жағдайымен танысты. Бұл туралы Арменияның Аумақтық басқару және инфрақұрылым министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Хабарламада айтылғандай, тексеру аталған учаскенің инфрақұрылымды қалпына келтіруге арналған тиісті кешенді іс-шараларды іске асыру барысында арнайы теміржол құрылыс техникасының қозғалысын қамтамасыз ету үшін техникалық жарамдылығын бағалау мақсатында жүргізілген. Тексеру барысында тараптар осы учаскедегі теміржол инфрақұрылымының техникалық жай-күйін бағалау мәселелері бойынша пікір алмасты.
Сол күні Армения премьер-министрі Никол Пашинян Ереванда өткен брифингте үкіметтің аймақтағы көлік қатынас жолдарын бұғаттан шығару жөніндегі келісімге берік ұстанымда екенін мәлімдеді.
Еске сала кетсек, бұған дейін Әзербайжан Арменияға бірнеше сотталған азаматты тапсырды.