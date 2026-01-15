Әзербайжан Арменияға бірнеше сотталған азаматты тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM — Әзербайжан мен Армения арасындағы екіжақты келісім және гуманизм принциптеріне сәйкес, төрт армян азаматы Арменияға берілді деп хабарлайды армян БАҚ-тары. Бұл туралы Анадолы хабарлады.
Вагиф Черкези Хачатрян, Геворг Рубенович Суджян, Давид Тиграни Давтян және Викен Абрахам Эулджекджиян әртүрлі баптар бойынша Әзербайжан ҚК-інде айыпты деп танылып, ел аумағында жазасын өтеп келген.
Бұл процесс сонымен қатар екі ел арасындағы бейбітшіліктің практикалық нәтижесі ретінде қарастырылады.
Сотталған азаматтардың құқықтары Әзербайжандағы тұтқын кезінде толық сақталған, олардың денсаулығы мен тұру жағдайы халықаралық стандарттарға сай болған. Арменияға жіберілгенге дейін олар медициналық тексеруден өткен және денсаулығының қалыпты екені расталған.
Бұған дейін Армения премьер-министрі Никол Пашинян Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджиян және Вагиф Хачатрян Арменияға тапсырылғанын хабарлаған. Олар Хакари көпірі арқылы жеткізіліп, Армения аумағына келген.
Вагиф Хачатрян Ходжалы ауданы Мешали ауылында болған қырғынға қатысы үшін 15 жылға сотталған, өткен желтоқсанда ауыр жағдайда ауруханаға жатқызылғаны хабарланған.
Давид Давтян мен Геворг Суджян 2021 жылы 28 шілдеде Бакудағы сот шешімімен 15 жылға сотталған. Жаза мерзімі аяқталған соң олар Әзербайжаннан шығару жоспарланған. Айыптау бойынша, олар алдын ала сөз байласқан түрде Әзербайжан шекарасын заңсыз кесіп өтіп, әскери ақпарат жинап, оны Армения арнайы қызметіне тапсырған.
Виген Эулджекджиян 2020 жылы Әзербайжан ҰҚК-да ашылған қылмыстық іс бойынша бірнеше баптар (жалақы үшін қарулы қызмет, терроризм, заңсыз қару айналымы, заңсыз қарулы құрылым құру және мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өту) бойынша сотталып, Баку әскери сотының шешімімен 20 жылға бас бостандығынан айырылған.
