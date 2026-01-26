Армения премьер-министрі музыкалық топ құрып, өнер көрсетуге дайындалып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Армения премьер-министрі Никол Пашинян топтың құрылғанын Facebook әлеуметтік желісіндегі жеке парақшасында жариялады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Музыкалық жоба «Варчабэнд» атауына ие болды. Ол армян тіліндегі «варчапет» (аудармасы — премьер-министр) және ағылшын тіліндегі «band» — топ сөзінің алғашқы екі буынынан құрылған.
«Варчабэндтың» дебюттік өнер көрсетуі 30 қаңтарда Ереванда өтеді деп жоспарланып отыр. Концерт ашық форматта өтеді — іс-шараға ниет білдіргендердің барлығы шақырылған. Жоба бейресми сипатқа ие және көрермендермен тікелей эфирде өзара әрекеттесуге арналған алаң ретінде ойластырылған.
Никол Пашинян музыкалық топта барабаншы ретінде өнер көрсетеді. Ол өз сөзінде алдағы өнер көрсетудің ашық және еркін атмосферасын атап өтіп, «Біз ойнаймыз, сендер билейсіңдер», — деп әзілдеді.
Айта кету керек, бұл Армения премьер-министрінің музыкалық жазбаларымен қоғам назарын аударған бірінші жағдай емес. Бұған дейін Никол Пашинян Астанада түсірілген бейнежазбасын әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады.