    Асылов: Стенд атудан әрбір жеңіс — көпжылдық еңбек пен нағыз спорттық мінездің нәтижесі

    АСТАНА. KAZINFORM — Доха қаласында (Қатар) өткен Азия чемпионатында Қазақстанның стенд атудан ұлттық құрамасы шын мәнінде тарихи нәтижеге қол жеткізді. Бұл туралы бас прокурор Берік Асылов айтты.

    Берик Асылов Берік Асылов
    Фото: Kazinform

    Отандық спорт тарихында алғаш рет еліміздің құрамалары ересектер арасында да, жастар құрамасы арасында да бір мезгілде жалпыкомандалық бірінші орынды иеленді. Берік Асыловтың сөзінше, бұл жетістіктің маңыздылығы — стенд ату олимпиадалық спорт түріне жататындығында. Мұнда бәсекелестік деңгейі өте жоғары, ал әрбір жеңіс — көпжылдық еңбек, темірдей тәртіп пен нағыз спорттық мінездің нәтижесі.

    — Сонымен қатар жарыс барысында қазақстандық спортшылар үш бірдей әлемдік және Азия рекордтарын жаңартты. Бұл — ұлттық мектептің дайындылығының жоғары деңгейін және халықаралық аренада бәсекеге қабілетті екенін айқын дәлелдейді. Бұл табыс — федерацияның жүйелі жұмысының, бапкерлер штабы мен спортшылардың бірлескен еңбегінің, тәртіптің, мінездің және ортақ мақсатқа деген сенімнің нәтижесі. Құраманы лайықты өнер көрсетулерімен құттықтаймын. Алға Қазақстан, — деп жазды бас прокурор Х әлеуметтік желідегі парақшасында.

    Бұдан бұрын Қазақстан стенд атудан Азия чемпионатында көш бастағанын жазған едік. 21 қаңтарда Элеонора Ибрагимова, Анастасия Прилепина және Наргиза Сарманова ел қоржынына алтын медальді салды.

