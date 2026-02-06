Әскери тауарларды заңсыз тасымалдағандарға қандай жаза қолданылады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда әскери және қосарлы мақсаттағы тауарларды заңсыз тасымалдау қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитеті Кедендік операциялар басқармасының бас сарапшысы Замира Малдыбаева мәлім етті.
Оның айтуынша, мұндай тауарлардың экспорты, импорты және транзиті тек электрондық үкімет порталы арқылы рәсімделген тиісті рұқсат құжаттары болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.
Заңнама талаптарын бұзғаны үшін Қылмыстық кодекстің бірқатар бабы бойынша жауапкершілік қарастырылған. Атап айтқанда, экономикалық контрабанда, әскери және қосарлы мақсаттағы технологиялар мен ақпаратты заңсыз экспорттау немесе импорттау, сондай-ақ айналымы шектелген заттарды заңсыз өткізу фактілері қылмыстық жауапкершілікке жатады.
Сонымен қатар ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу кезінде тыйымдар мен шектеулерді сақтамау немесе тиісті рұқсатсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысу әкімшілік жауапкершілікке әкеп соғады.
– Бұл талаптар тек сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларға ғана емес, заңсыз әрекетке жол берген лауазымды тұлғаларға да қатысты. Сондықтан жауапкершілік өте жоғары, - деді Замира Малдыбаева.
Бұған дейін елімізде өзіндік ерекшелігі бар тауарларды әкелу үшін лицензия қажет екені хабарланған болатын.