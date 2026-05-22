Әскери жоғары оқу орындарын үздік бітірген түлектерге әскери атақ беру тәртібі өзгерді
АСТАНА. KAZINFORM — 19 мамырда Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңға қол қойды.
Осы заңды жүзеге асыру мақсатында «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» заңға толықтырулар әзірленді. Бұл өзгерістер оқуын тәмамдаған курсанттарға әскери атақ беру тәртібіне қатысты болып отыр.
Қазақстанның және шет мемлекеттердің әскери, арнаулы оқу орындарында жоғары білім беру бағдарламалары бойынша күндізгі оқу нысанын үздік бітірген түлектерге бұдан былай «аға лейтенант» әскери атағы беріледі. Сонымен қатар, оларға қызмет орнын өз қалауы бойынша таңдау құқығы берілмек.
Аталған нормаларды «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» заңға сәйкестендіру үшін «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткеру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 25 мамырдағы № 124 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Жарлық жобасы дайындалды.
Мемлекет басшысы Жарлығының жобасы үздік түлектерге «аға лейтенант» әскери атағын берудің жаңартылған тәртібін заңды түрде бекітеді. Бұл заңнамалық жаңашылдық әскери қызметшілердің әлеуметтік кепілдіктерін нығайтып, курсанттардың оқуда және қызметте жоғары нәтижелерге қол жеткізуге деген ынтасын арттыра түспек.
Айта кетелік Президент қарулы күштер мен әскери мекемелерді түбегейлі реформалау керек екенін айтқан еді.