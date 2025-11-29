Астана әуежайы қалыпты режимде жұмыс істеп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Астана халықаралық әуежайында барлық қызмет штаттық режимде жұмыс істеп, рейстер кесте бойынша орындалып жатыр. Бұл туралы әуежайдың баспасөз қызметі хабарлады.
Ведомствоның мәліметінше, жағдай тұрақталған, терминалдарда жүйе жаңарту жұмыстарынан кейін барлық процесс қалыпты жүріп жатыр.
«Кеше әуежай Airbus компаниясының A320 әуе кемелері үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту жөніндегі техникалық хабарламасына байланысты бірқатар рейстердің кешігуіне жедел әрекет етті. Жолаушылар үшін тамақтану пунктері ұйымдастырылды, санитарлық аймақтардың тазалығы күшейтілді, дер кезінде ақпарат берілді. Мүмкіндігі шектеулі жолаушылар арнайы бөлмелерге орналастырылып, қажетті қолдау көрсетілді», – деп атап өтті әуежайдың баспасөз қызметі.
Еске салайық, Airbus компаниясы ұшу жарамдылығы жөнінде директива шығарып, авиакомпанияларға биіктік рөлі басқарылатын компьютердің операциялық бағдарламалық жасақтамасын дереу жаңартуды міндеттеген болатын.
Бұған дейін инженерлік қызметтер Air Astana және FlyArystan компанияларының KC 931 және FS 7063 рейстерін орындаған екі әуе кемесінде бағдарламалық жасақтаманы жаңартқан.