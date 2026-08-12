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    «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының учаскесінде қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Алматы облысында республикалық маңызы бар KAZ-01 «Астана – Қарағанды – Алматы» автомобиль жолының жекелеген учаскелерінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының учаскесінде қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі
    Фото: «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның Ақмола облыстық филиалы

    Жөндеу жұмыстарына байланысты 2026 жылғы 12-20 тамыз аралығында 1121 — 1186 шақырым аралығындағы учаскеде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

    Жол жөндеу жұмыстарын қауіпсіз әрі сапалы жүргізуді қамтамасыз ету мақсатында көлік қозғалысы айналма бағыт бойынша ұйымдастырылады.

    — Жүргізушілерден қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша жол белгілерінің талаптарын қатаң сақтауды және жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан учаскелерде қауіпсіздік талаптарын орындауды сұраймыз. Уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік ІІМ цифрлық технологиялар арқылы жол қозғалысына бақылауды күшейтеді

    ҚазАвтоЖол Жол жабылды Жөндеу жұмыстары
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар