«Астана Операсында» қазақ киносының музыкасы шырқалды
АСТАНА. KAZINFORM — Елордада өткен концертте кино арқылы халыққа танымал болған музыкалық шығармалар орындалды.
Мәдениет және ақпарат министрлігі мен «Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының» қолдауымен өткен «Проверено временем» атты концерт қазақ киносының үздік әуендеріне арналды. Авторлық жобаның жетекшісі — музыкант әрі дирижер Алихан Идрисов. Ол бұған дейін көпшілікке танымал «Экран әуендері» жобасының авторы ретінде де белгілі.
— Бұл идея менің студент кезімде, шамамен 19-20 жасымда пайда болды. «Кариб теңізінің қарақшылары» фильмін көріп отырғанда бәрі сюжетке көңіл бөлсе, мен музыкасына, оркестрдің қалай ойнағанына құлақ түрдім. Сол сәтте кино музыкасын сахнаға шығару ойы келді, — деді Алихан Ерланұлы.
Маэстро алғашқы концертін осы театр сахнасында ұйымдастырған. Ол кезде экранды да өз қаржысына жалға алып, бағдарламаны небәрі 10 нөмірмен жасаған.
Алихан Идрисовтың айтуынша, жобаға деген қызығушылық жыл сайын артып келеді. Бұл жолғы концерт бағдарламасына «Қыз Жібек», «Менің атым Қожа», «Брат или брак», «Рэкетир», «Махаббат станциясы», «Тақиялы періште» сынды фильмдердің музыкасы енген. Барлық оркестрлік өңдеулерді автордың өзі жасаған.
— Концертте оркестрдің әр аспабын көрсетуге тырыстым. Сахнада флейта, саксофон, кларнет, тіпті домбыра да жеке ойналады. Мысалы, «Қыз Жібек» фильмінде домбыра үні маңызды рөл атқарады, сол атмосфераны дәл солай жеткізуге тырыстым, — деді ол.
Маэстроның жұбайы Жазира Нұржаупова да шығармашылық жолдағы серігін қолдап келеді. Оның айтуынша, жастардың театрға қызығушылығы соңғы жылдары айтарлықтай артқан.
— Бірнеше жыл бұрын үлкен залда өткен концертте зал лық толы болды. Тіпті қыс мезгілінде далада адамдар қосымша орын сұрап тұрды. Көрерменнің көбі — жастар. Әркім экрандағы фильмнен өз естелігін тауып, біреулер көз жасын тыя алмады, енді біреулер билеп отырды. Сол эмоция — маэстро үшін ең үлкен марапат, — деді ол.
Алихан Идрисов алдағы жылы да музыка мен киноны тоғыстырған жаңа жобасын ұсынуды жоспарлап отыр.
— 2026 жылдың көктемінде тағы бір ерекше жоба болады. Бұл жолы басқа формат, басқа орындаушылар қатысады. Бірақ тақырып сол — музыка мен кино байланысы, — деді музыкант.
Концертті Ш. Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясы және «Астана Опера» театры бірлесе ұйымдастырды.
Кәмилә Мүлік